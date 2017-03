La Paeria de Lleida vol eliminar les plaques franquistes que encara es veuen en nombrosos edificis de la ciutat. Després que la ciutat de Barcelona hagi iniciat un procés de retirada d'aquests símbols franquistes , des del consistori lleidatà s'aposta per fer el mateix, si bé encara no hi ha un pla traçat per dur-ho a terme tal com ha recollit La Mañana i ha confirmat a aquest diari el regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez.El regidor ha assegurat que la voluntat de l'equip de govern socialista és retirar aquests elements, però recorda que no ho pot fer de manera immediata atès que els edificis on estan col·locades les plaques són de titularitat privada. Aquesta idea entronca amb el sentit del vot del grup del PSC en la moció presentada al ple pel col·lectiu acaba amb la placa, que instava a retirar-les per decret. Els socialistes van votar en contra juntament amb C's i PP Gómez ha explicat que està treballant en aquesta qüestió i no ha descartat que s'obri una línia d'ajuda per tal que els propietaris dels edificis on s'hi veuen plaques franquistes les puguin retirar. Tanmateix, el regidor socialista no assegura que aquesta acabi essent la via que implementarà la Paeria per retirar les plaques.​Gómez ha recordat també que aquesta voluntat que té el consistori de retirar les 342 plaques que hi ha a Lleida no s'ha de barrejar amb el debat sobre l'eliminació dels noms franquistes dels carrers de la ciutat, una reclamació que han liderat en els darrers mesos ERC i la Crida per Lleida. El socialista diu que els deures en aquesta matèria ja es van fer als anys 80, i que el nomenclàtor de la ciutat no s'ha de canviar.

