David de la Puente, de 41 anys, és un català protagonista d'una estranya història plena d'ombres. L'home fa un mes que viu refugiat a l'aeroport de Bogotà (Colòmbia) per por a un sicari “xenòfob” i està a les instal·lacions amb la seva parella colombiana esperant que algú li pagui un bitllet per retornar a Europa. Així ho relata ell mateix en una entrevista a Sin Filtros L'home fa quatre anys que viu a Bogotà. Va conèixer la seva parella colombiana, Patricia Torres, a través de Facebook i es van enamorar. El català va decidir viatjar a Colòmbia per conèixer-la i tornar junts a Europa.En David treballava com a cuiner a París i va demanar un mes de vacances per solucionar la seva relació sentimental. Va viatjar a Colòmbia però tot se'n va anar en orris quan li van robar els diners del seu compte bancari. Llavors va decidir quedar-se al país per estalviar i tornar junts amb la noia. A hores d'ara, però, ha hagut de treballar en feines mal pagades i encara no ha pogut ajuntar els diners suficients.Tot s'ha complicat encara més: un ex-paramilitar colombià, segons David, l'ha amenaçat. Per xenofòbia, assegura el català: “Ens acusa els estrangers de portar-nos els diners de Colòmbia a Europa”. La parella viu ara atemorida en un passadís de l'aeroport, des del 4 de febrer, amb unes mantes i un ordinador.L'afectat assegura que porta des del passat mes d'agost demanant ajuda a l'ambaixada espanyola a Bogotà perquè el repatriïn però no li han concedit.

