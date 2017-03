El govern central ha rebutjat aquest dijous per "discriminatòria" la campanya d'HazteOír en autobusos, que utilitza el lema "Els nens tenen penis. Les nenes tenen vagina. Que no t'enganyin", segons ha afirmat la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat.En una atenció als mitjans, després de reunir-se amb el conseller de Salut de la Generalitat, Antoni Comín, la ministra ha condemnat la iniciativa en nom del Ministeri que representa i de l'Institut de la Dona, que penja del citat departament. "Rebutgem tot tipus de discriminació a Espanya en el marc de qualsevol campanya, manifestació i declaració, és intolerable qualsevol tipus de discriminació per sexe, ètnia, religió i ideologia", ha subratllat la ministra."Serem molt vehements amb aquesta qüestió", ha insistit, per bé que l'executiu central ha estat de les últimes institucions en posicionar-se sobre aquesta polèmica, i ho ha fet després que un jutge ja hagi prohibit circular aquest vehicle Montserrat també ha considerat "denigrants" les declaracions de l'eurodiputat polonès Janusz Korwin-Mikke en el Parlament Europeu en què ha defensat sous més baixos per a les dones per considerar-les inferiors.

