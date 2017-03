La circulació de trens a l'R2 sud s'ha restablert per les dues vies poc abans de dos quarts de vuit del vespre entre Sitges i Vilanova i la Geltrú després d'un atropellament mortal, segons ha informat Renfe. Des d'un quart de sis de la tarda, els trens circulaven per via única en aquest tram afectat. Els combois recuperen de forma progressiva la freqüència de pas després d'acumular retards de 45 minuts i també s'ha recuperat el recorregut habitual als trens Regionals i Llarga Distància del corredor mediterrani, segons la companyia ferroviària.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)