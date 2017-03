El conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, estaria disposat a anar a la presó per celebrar un referèndum. Així ho ha assegurat en una entrevista a Reuters , agència que li ha preguntat si contempla aquesta possibilitat. "Estic preparat per qualsevol cosa. Si això és el que ocorre, l'Estat està perill", ha asseverat qui va ser cap de llista de Junts pel Sí, que ha volgut deixar clar que, "d'una manera acordada o no", el Govern es prepara per celebrar el referèndum.En aquest reportatge, l'agència de notícies destaca el "fort moviment independentista" a Catalunya, el qual "s'ha intensificat per l'elevada taxa d'atur i les retallades a Espanya", així com el bloqueig que viu la via pactada cap a la votació, per part del govern i els tribunals espanyols. De fet, també relata el procés judicial contra els organitzadors del 9-N. "Si finalment aquesta negociació no aconsegueix res i no hi ha acord, estem compromesos i seguirem endavant amb l'organització i la celebració d'un referèndum, i això serà abans del setembre de 2017", ha insistit Romeva.Així mateix, el conseller assegura que està disposat a "acordar com i quan" se celebra el referèndum i, malgrat que admet contactes amb funcionaris de la Unió Europea, no espera cap pronunciament oficial abans d'aquesta votació. Tot i això, es mostra confiat que Catalunya seguiria com un estat membre: "7,5 milions de ciutadans de Catalunya no deixen de ser ciutadans de la Unió Europea, independentment de la decisió polític que el país prengui. La pregunta per a la UE és com es gestionarà això".

