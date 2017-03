Imatge del quadre 'Retrat de perfil. Foto: ACN

La Fundació Gala-Salvador Dalí ha comprat el quadre Retrat de perfil (La germana Anna Maria) per 1,8 milions d'euros a preu de martell, segons ha informat la mateixa entitat. L'obra, pintada per l'artista figuerenc l'any 1925, ha estat subhastada aquest dijous per la casa Bonhams de Londres. El retrat de la germana de Dalí només s'havia exposat en una ocasió, el novembre del mateix any en què va ser pintat, a Barcelona. Poc després va passar a mans privades, on ha restat fins ara que s'ha subhastat. La Fundació ha valorat de manera "molt positiva" l'adquisició perquè contribueix a enriquir tant la seva col·lecció com el coneixement de la tècnica pictòrica de l'artista els anys previs a la seva adhesió al grup surrealista.L'any 2009 la Fundació ja va adquirir Figura d'esquenes, de 1925. Tant aquella com l'adquirida ara van participar en la primera exposició de Dalí a les Galeries Dalmau de Barcelona el novembre d'aquell mateix any. Amb aquest retrat ja són quatre els olis amb la germana de Dalí Anna Maria com a protagonista que formen part de la col·lecció de la Fundació.Des de la casa de subhastes Bonhams s'ha indicat que Figura de perfil combina dos dels temes favorits de Dalí, la seva germana Anna María i la costa de Cadaqués, a la qual l'artista s'havia referit com "de lluny, el lloc més bonic del món". Bonhmas també ha indicat que el quadre de Dalí ha estat el lot més car de la sessió de vendes d'art impressionista i modern d'aquest dijous.

