Fèlix Millet sortint de la Ciutat de la Justícia el segon dia de judici del cas Palau Foto: Isaac Meler

Reduir la petició de pena de presó de 26 a 3 anys per a la seva filla. Aquest és l'objectiu de Jordi Montull, que va ser mà dreta de Fèlix Millet al capdavant de la presidència del Palau de la Música. Per aconseguir-ho, està disposat a incriminar almenys l'ex-tresorer de CDC Daniel Osàcar , però a ningú se li escapa que la seva filla, Gemma Montull -la directora financera del Palau- era una de les principals coneixedores del funcionament de la tresoreria de la institució musical. És per això que en l'acord que dissenya Montull amb el fiscal anticorrupció Emilio Sánchez Ulled es valora que sigui ella qui lideri el relat sobre el presumpte finançament irregular de l'antiga Convergència. El seu pare assumiria el paper de ratificar la versió dels fets. I la gran incògnita és què farà Millet. El Periódico ha apuntat la possibilitat que plantegi un acord amb la Fiscalia per rebaixar la pena.Aquesta és la radiografia de l'estratègia dels Montull quan falten cinc dies d'iniciar-se la declaració dels encausats, que podria inaugurar la mateixa Gemma Montull si es consuma l'acord amb la Fiscalia. Caldrà veure, però, quin és l'abast de la incriminació. Fonts judicials apunten en aquest sentit que el "normal" seria que Gemma Montull declarés abans que el seu pare i que aquest es limités a ratificar el relat que ella faci. Més difícil és determinar si Millet parlarà abans o després d'ells, qüestió que, en última instància, ha de decidir el fiscal, però que també depèn de la posició que adopti l'ex-president del Palau de la Música en relació a les incriminacions dels Montull cap a Osàcar.Per ara, es preveu que la confessió se cenyeixi a corroborar fets i acusacions sobre persones processades en la causa: en el cas de CDC, el seu ex-tresorer i el propi partit com a responsable civil a títol lucratiu, motiu pel qual té les seus embargades. Això no vol dir, però, que els Montull no assenyalin altres càrrecs de l'antiga Convergència i que a partir de la seva declaració derivin en noves accions penals, però ja fora del context d'aquest judici. Tot i això, un dels principals temors de les acusacions és que el fet que la voluntat de pacte entre els Montull i la Fiscalia hagi transcendit pugui acabar derivant en una declaració limitada i controlada per les pressions que puguin rebre.En tot cas, s'avindrà Millet a ratificar les incriminacions dels Montull? L'última maniobra de la defensa de la filla de Montull, segons les mateixes fonts, podria haver desencadenat una "segona batalla interna" pel repartiment de la responsabilitat civil entre Millet i qui va ser la seva mà dreta. El tribunal ha acceptat aquest dijous un document Excel que demostraria que 3,3 milions d'euros que s'atribueixen a Gemma Montull, en realitat van ser desviats per Millet per adquirir obres d'art, viatges i regals. Es tracta de quantitats que l'ex-directora financera va retirar de Caixa Manresa i Catalunya Caixa.En la segona jornada del judici, el fiscal anticorrupció Emilio Sánchez Ulled ha insistit que CDC i Ferrovial utilitzaven el Palau de la Música per camuflar "un tràfic d'influències criminal". Ha defensat que la relació entre Ferrovial i la institució musical es va teixir en un "context molt ampli", que és el del "finançament il·legal" de l'antiga Convergència. "Lamentable", ha arribat a considerar Ulled mentre feia la seva exposició.El fiscal ha fet aquesta apreciació al final de la seva argumentació contra una de les qüestions prèvies que dimecres van plantejar les defenses d'ex-directius de Ferrovial. Els lletrats van al·legar que no s'havia perjudicat a la multinacional d'infraestructures pel fet de fer donacions al Palau de la Música ni als socis de l'entitat cultural. Ulled ha respost, però, que els fets suposen "una afectació de l'interès general" i no es circumscriuen només a l'àmbit empresarial. Justament per aquesta afectació de l'interès general, se li reclamen a CDC 6,6 milions d'euros en concepte de responsabilitat civil.El fiscal ha arrencat la segona jornada del cas Palau desmuntant els arguments de la defensa de l'ex-tresorer de CDC Daniel Osàcar per demanar que havia prescrit el delicte de tràfic d'influències que li imputa i, per tant, manté la petició de pena de set anys i mig de presó. Segons el ministeri públic, hi ha una "connexió natural" entre els delictes de tràfic d'influències i blanqueig que atribueix a Osàcar i que, per tant, "no hi ha cap prescripció de cap dels dos delictes", com va demanar durant la primera jornada del judici l'advocat Xavier Melero. També s'ha oposat a la prescripció dels delictes l'acusació popular. L'advocat Àlex Solà ha subscrit la "pena agreujada i exacerbada pel delicte continuat" i que, per tant, queda eliminada qualsevol prescripció.

