Anna Bonet. Foto: Abertis

El consell d'administració d'Abertis ha ratificat aquesta setmana el nomenament d'Anna Bonet com a nova directora general d'Autopistes, companyia en la qual fins ara ocupava el càrrec de sotsdirectora general. Així, Bonet assumeix el repte de liderar el negoci del grup a l'Estat, on gestiona 1.526 quilòmetres de vies d'alta qualitat, amb l'objectiu de potenciar la seguretat viària, millorar la connectivitat dels territoris i garantir la fluïdesa del trànsit, ha informat Abertis en un comunicat aquest dijous.Llicenciada en Administració d'empreses per la Universitat de Lleida i Màster en Direcció Financera per Esade, la fins ara sotsdirectora general d'Autopistes ha desenvolupat gran part de la seva trajectòria professional com a directora de Planificació i Control de Gestió en Abertis, grup en el qual va començar com a responsable de Projectes M&A, i va liderar diversos projectes d'adquisició.Bonet també ha estat directora general de Trados 45 i directora financera de Túnels de Barcelona i Cadí, i ha format part dels consells d'administració d'Areamed, Trados 45, Bip&Drive i Túnels de Barcelona i Cadí.La xarxa viària gestionada per Autopistes a l'Estat està formada per AP-2 (Saragossa-Mediterrània), AP-4 (Sevilla-Càdis), AP-6 (Villalba-Adanero), AP-7 Norte (La Junquera-Tarragona), AP-7 Sur (Tarragona-Alacant), AP-71 (Lleó-Astorga), AP-61 (San Rafael-Segòvia), AP-51 (Villacastín-Àvila), AP-68 (Saragossa-Bilbao), C-32 (Mongat-Blanes i Viladecans-Sitges-El Vendrell) i C-33 (Barcelona-Montmeló).

