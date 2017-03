La línia R2 sud circula amb més de 30 minuts de retard per un atropellament entre Sitges i Vilanova. L'incident ha passat aquesta tarda, passades les cinc, i de moment no n'ha transcendit més informació. De retruc, aquesta incidència també està afectant els combois de la R15 que cobreixen el trajecte entre Estació de França i Reus per la banda de Vilafranca del Penedès.Renfe ha informat que totes les persones que s'han quedat atrapades dins del tren afectat estan sent traslladades a un altre comboi.Aquest dimarts un atropellament a Castelldefels també va provocar afectacions a la mateixa línia al llarg del migdia.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)