We are all explorers of the future. Amb aquesta declaració de principis, el festival d'innovació en comunicació Sitges Next llança la campanya per a la seva tercera edició, que se celebrarà el 5 i 6 de maig. L'agència &Rosàs és l'autora de la campanya, que ha comptat amb la participació d'altres professionals i que posa l'accent en un apropament de la innovació a tothom. Segons Isahac Oliver i Nacho Ginestra, d'&Rosàs, "tots tenim la possibilitat de viure el minut següent, i per tant, d'influir en el futur. La innovació no és només per uns quants, és un camí que obrim entre tots".La idea visual de la campanya sorgeix d'una antiga tècnica utilitzada en fotografia i cinema anomenada slit scan, que aconsegueix mostrar en un mateix frame un lapse de temps creant un efecte gairebé psicodèlic. I no és cap casualitat que sigui així. Stanley Kubrick va ser el primer a utilitzar aquesta tècnica en el cinema modern; va ser a l'escena de la porta estel·lar de 2001, odissea a l'espai i va constituir una significativa innovació en el seu moment. "Aquesta ha estat la part més complicada de la producció i creació de la campanya", afegeixen els especialistes en postproducció de Norte Estudio.La peça audiovisual de la campanya relata un dia en la vida d'una persona qualsevol, des que es lleva fins que va a dormir. Es tracta d'un dia intranscendent i alhora decisiu on cada decisió que pren, cada pas que fa, per quotidià o anecdòtic que sembli, és un pas valent cap al futur incert, cap a la innovació. És un descobriment que ha de fer sentir orgullós a tothom.La música –a càrrec de Trafalgar 13– és una versió de Les variacions Golberg, de Bach, passada pel so d'una caixa de música antiga que ajuda a crear un fals ambient de calma, que alhora inquieta a l'espectador.La nova comunicació del Sitges Next 2017 també compta amb uns sorprenents visuals fotografiats per Biel Capllonch, col·laborador des de fa molts anys de les campanyes del Festival de Cinema de Sitges i del Sònar. Les imatges mostren homes i dones suspesos a l'aire, caient a no se sap on. En elles també s'ha seguit amb la mateixa idea conceptual de jugar amb el temps per explicar en forma de metàfora aquest salt al buit que comporta innovar des de qualsevol àmbit.

