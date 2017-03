Alícia Sánchez-Camacho, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

La CUP reclama al Parlament que denunciï a la presidenta del PP a Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, per haver comès un delicte de "fals testimoni" en la comissió sobre la corrupció que hi va haver la legislatura passada. Sánchez-Camacho va negar conèixer els detalls sobre la gravació que es va produir al restaurant La Camarga durant un dinar amb María Victoria Álvarez -ex-parella de Jordi Pujol Ferrusola-, però informacions periodístiques aparegudes amb posterioritat l'han desmentit.Això és el que explica el diari Público durant els últims dies, tal com es pot llegir en aquest enllaç que la CUP adjunta en el seu comunicat. "L'article 502 del Codi Penal estableix que aquell que falti a la veritat en el marc d’una comissió d'investigació parlamentària comet un delicte que pot comportar pena de presó de sis mesos a un any o multa", destaquen els anticapitalistes.

