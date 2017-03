TV3 ha avançat aquest dijous algunes de les novetats de la tercera temporada de Merlí, que es començarà a rodar a finals d'abril. Entre els canvis destaca l'arribada d'una nova professora, la Silvana, que es guanyarà la simpatia dels alumnes i qüestionarà el lideratge del Merlí. Sense el seu fill Bruno, que continua a Roma, i amb la Carmina de gira teatral, el professor preferit dels peripatètics tornarà a viure sol, cosa que no portarà gaire bé.El que no canviarà serà la importància de la filosofia dins la sèrie, que en seguirà sent un dels trets distintius, amb autors com Hannah Arendt, Albert Camus i Karl Marx, assegura TV3.Amb una primera temporada que va tenir una audiència mitjana de 561.000 espectadors i un 18.3% de quota i una segona amb 513.000 espectadors de mitjana i 19.5% de quota, "Merlí" ha estat una de les sèries revelació de TV3, que continua apostant per la ficció amb formats com "Cites", "El crac" o "Nit i dia".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)