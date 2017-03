El pacte que s'ultima perquè l'ex-número dos del Palau de la Música Jordi Montull confessi sobre el presumpte finançament il·legal de CDC a través de la institució cultural no contempla assenyalar més alts càrrecs del partit que l'ex-tresorer del partit Daniel Osàcar que ja seu al banc dels acusats del cas Palau que aquesta setmana s'ha començat a jutjar a la Ciutat de la Justícia.Segons han explicat a Europa Press fonts judicials, està gairebé tancat l'acord de la Fiscalia amb la defensa de Montull i de la seva filla Gemma -ex-directora financera del Palau- i es preveu que la confessió se cenyeixi a corroborar fets i acusacions sobre persones processades en la causa: en el cas de CDC, el seu ex-tresorer i el propi partit com a responsable civil a títol lucratiu.No obstant això, que aquest acord es redueixi a certificar acusacions del procés judicial del cas Palau no descarta totalment que Montull pugui assenyalar altres càrrecs convergents en declarar com a processat, la qual cosa podria derivar en accions penals, però ja fora del context d'aquest judici, segons les mateixes fonts.El motiu que la defensa dels Montull intenti un pacte -les trobades s'han succeït en les últimes setmanes i aquest mateix dijous s'han reunit després de la sessió del judici- s'explica per un intent de rebaixar les altes penes a les quals s'enfronten ell (27 anys de presó), i la seva filla (26).Serà a partir del proper dimecres quan es confirmi en quins termes exactes es pronuncien els Montull davant el tribunal, i està per veure com maniobra a la seva declaració el que era president del Palau, Fèlix Millet.El suposat finançament irregular de CDC, presumptament cobrant comissions a Ferrovial a canvi de l'adjudicació d'obres públiques i camuflades com a donacions al Palau, és un dels dos grans blocs d'aquesta macrocausa; l'altre és l'espoli de la institució cultural, ja confessat en part per Millet i Montull.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)