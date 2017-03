Ana Isabel García, poetessa i més coneguda com a rapera sota el nom artístic de Gatta Cattana ha mort aquest dijous a Madrid als 26 anys d'edat a causa d'una complicació cardíaca. Així ho ha comunicat la seva discogràfica Taste the Floor, que ha lamentat "profundament" els fets.

"Des de Taste the Floor, companyia que representa l'artista, volem mostrar el nostre més sentit pesam i dol per aquesta trista notícia, i enviar tot el nostre suport a familiars,a mics i seguidors de la inoblidable Gata Cattana", han escrit en un text a la seva pàgina web L'artista va aconseguir notorietat el 2015 amb el seu primer EP Anclas. Actualment es trobava treballant en un nou disc titulat Banzai, que havia de sortir a principis d'aquest 2017. La escala de Mohs, el seu primer poemari, va ser publicat l'any passat. Una entrevista del diari El País , la definia com "la última gran esperança de les dones al rap".

