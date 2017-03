Enric Argullol, membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, ha presentat aquest dijous matí la seva dimissió. La renúncia d’Argullol respon a una situació de malestar que viu la Comissió des de fa temps. Segons fonts jurídiques, des de l’arribada d’Albert Lamarca a la presidència de la institució s’han produït tensions i enfrontaments entre els seus integrants. La poca empatia entre el president i alguns dels consellers ha estat constant els darrers temps. El testimoni de Lamarca en el judici al 9-N , en què va ser cridat a l’ordre en diverses ocasions pel president de la sala, Manuel Marchena, ha molestat en sectors de la Comissió.Lamarca va començar la seva intervenció davant el tribunal recordant el seu currículum de manera extensa, fins al punt que Marchena, visiblement irritat, va dir-li que "vostè està dissertant una classe a aquest tribunal, i no li correspon". Fonts jurídiques consideren l’actitud de Lamarca com a "desafortunada i contraproduent", amb l’únic propòsit d'"aconseguir protagonisme".Quan es va evidenciar el malestar a la Comissió Jurídica Assessora, el nom d’Argullol va ser considerat com a possible substitut. Enric Argullol era un històric a la Comissió. Va ingressar-hi en el moment en què es va constituir, el 1979, en els inicis de la Generalitat recuperada, i en va ser membre fins al 1981. Després s’hi va reincorporar. Ha estat rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i és un catedràtic de Dret Administratiu amb molt prestigi. Va rebre la Creu de Sant Jordi, de mans del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

