L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat aquest dijous que la Fiscalia no hagués actuat demanant la immobilització del polèmic autobús d'HazteOír amb missatges contra els transsexuals si no s'hagués generat alarma social. "Segurament la Fiscalia no hauria actuat si no fos per l'alarma social que ha aixecat la pròpia ciutadania, les xarxes socials i moltes administracions locals", ha destacat. Un jutge ha prohibit que circuli el bus després de la petició de la Fiscalia.Colau ha recordat que l'Ajuntament de la capital catalana no és l'únic que havia anunciat que actuaria per evitar que l'autobús circulés. "No només Barcelona, sinó que hem estat molts que hem dit que farem el que estigui a les nostres mans perquè l'autobús no criminalitzi i no estigmatitzi els nostres nens", ha subratllat, durant la inauguració de les jornades #BCNvsODI que l'Ajuntament ha organitzat al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) per combatre els discursos de l'odi a les xarxes socials.Colau ha criticat que l'aplicació del marc legal vigent per seguir els discursos d'odi és "clarament forta amb els febles i, en canvi, feble amb els forts", i ha remarcat que hi ha "incomptables exemples". Ha citat la condemna "absolutament fora de lloc i que atempta contra el sentit comú" d'un raper per criticar la monarquia a més de tres anys de presó , i que gairebé alhora s'ha dictat llibertat provisional sense fiança per a Iñaki Urdangarín sense fiança malgrat haver estat condemnat a diversos anys de presó.

