El Mobile World Congress ha tancat portes aquest dijous amb un nou rècord d'assistents: 108.000 visitants provinents de 208 països. La xifra suposa un increment del 7% amb relació a l'any passat.Els visitants de la fira, provinents de 208 països diferents, han gaudit de les novetats que han presentat les més de 2.300 companyies de la indústria mòbil i sectors adjacents com el de l'automòbil, les finances o la salut.Prop del 55% dels assistents a la fira són executius de nivell sènior, inclosos més de 6.100 CEO. Segons les primeres dades fetes públiques per GSMA, s'estima que l'impacte econòmic del MWC 2017 ha superat els 465 milions d'euros i ha creat 13.200 llocs de feina temporals. A més, s'han acreditat 3.500 mitjans de comunicació i analistes del sector.Durant el MWC, l'aeroport del Prat ha operat 343 vols privats. Segons Aena, aquesta xifra suposa un 3% més que en l'edició de l'any passat i un increment del 300% respecte a una setmana habitual del mes de febrer. Els vols internacionals d'aviació corporativa i de negocis han representat un 40% i els estatals, un 8%. A més, el 47% d'aquests vols privats s'han operat amb aeronaus de models com Global Express, Bombardier 7000 i Gulsftream, amb més capacitat que les destinades habitualment a aquests tipus de moviments.D'altra banda, la línia 9 Sud del Metro ha registrat el doble de passatgers durant aquesta setmana. En nombres absoluts, dilluns van registrar-se 52.600 entrades, dimarts 53.800 i ahir 54.800 (rècord absolut en l'any de vida d'aquesta línia).

