Institut Alt Berguedà. Foto: Google Street View

Un grup d'alumnes de l'Institut Alt Berguedà de Bagà (el Berguedà), majoritàriament de tercer d'ESO i alguns de Batxillerat, no han assistit al centre, aquest dijous al matí, reivindicant el seu dret a vaga, després de la convocatòria del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Segons han explicat a, els menors han decidit no assistir a classe, i passar el matí en una muntanya propera.Aquesta situació, però, ha alarmat l'equip directiu del centre i les famílies, que han començat a mobilitzar-se per saber on eren i conèixer el motiu de la "campana", tal com han precisat des de la direcció a aquest diari. Cap a les 11 del matí, però, finalment el grup ha aparegut, i tot ha quedat en un ensurt.Tal com ha explicat la directora de l'institut, Núria Puig, a, la vaga convocada per aquest dijous era, bàsicament, adreçada als universitaris, motiu pel qual el centre no va donar el seu vistiplau a realitzar-la, i així es va acordar entre els delegats estudiantils i l'equip directiu. Així mateix, es va pactar realitzar vaga la setmana que ve. No obstant això, diversos alumnes "no hi van estar d'acord", i durant més de dues hores han desaparegut, sense tenir massa informació d'on es trobaven. Això ha obligat la direcció a comunicar el cas a les famílies, tot i que finalment s'ha sabut que els nois i noies estaven tornant per decisió pròpia.A mig matí, per altra banda, és quan la directora ha vist que, a primera hora, els alumnes li havien enviat un correu exposant els motius de la seva absència. Quan aquests han tornat a l'institut, s'ha parlat amb ells, i també s'ha comunicat la tornada a la normalitat a les famílies.

