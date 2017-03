Els Mossos d'Esquadra han descobert al polígon industrial El Segre de Lleida una nau industrial on hi havia 800 plantes de marihuana i cinc quilos i mig de cabdells d'aquesta droga.La policia va entrar a la nau aquest dimarts, 28 de febrer, i va detenir dos homes com a presumptes responsables de la plantació, un veí de Lleida de 32 anys i un altre d'Alpicat de 44. Els Mossos calculen que podien obtenir fins a quatre collites de 13 quilos l'any, en total 52 quilos valorats en uns 67.000 euros.Al registre de la nau s'hi van trobar làmpades, ventiladors, generadors elèctrics, transformadors i diversos estris per al cultiu de la marihuana. A més. s'havien connectat fraudulentament a la xarxa elèctrica. És per això que als detinguts, que no tenien antecedents. se'ls atribueixen delictes contra la salut pública i per defraudació de fluid elèctric.

