Una cursa de 200 quilòmetres és la gran novetat del calendari de curses de muntanya d'enguany a Catalunya. Es tracta de la Garmin Team Trail , una proposta que arribarà el cap de setmana del 17 i 18 de juny i que travessarà bona part de les comarques de Barcelona, amb un format non stop per equips de fins a quatre participants, tot i que també es podrà afrontar en solitari per part dels més atrevits.La cursa de muntanya Garmin Team Trail s'ha presentat aquest dijous al Casal de Cultura de Matadepera, municipi que comptarà amb un dels controls de pas establerts al llarg del recorregut. La presentació ha comptat amb Mireia Solsona, alcaldessa de Matadepera; Joan Porcar, CEO de l'empresa organitzadora RPM-MKTG; Sergi Pujalte, director general de la cursa; Salvador Alcover, director general de Garmin Iberia, i Josep Salom, diputat delegat d'Esports de la Diputació de Barcelona.La cursa es podrà disputar en relleus per equips de dos, tres o quatre participants. També es podrà córrer en solitari, tot i que en aquest cas serà obligatori comptar amb un acompanyant d'assistència. Els relleus es podran realitzar en els municipis establerts com a controls: Castellar de n'Hug, on tindrà lloc la sortida, Bagà, Vallcebre, Avià, Puig-reig, Sallent, Monistrol de Calders, Matadepera i Sant Cugat, on finalitzarà la cursa davant del Monestir. Els controls de pas seran també punts d'avituallament.La Garmin Team Tral escalfarà motors el divendres 16 de juny al vespre, amb el lliurament dels dorsals. A les 10 del matí de dissabte 17 juny es donarà el tret de sortida a la cursa, que s'haurà de finalitzar abans de les 10 de la nit de l'endemà. Es preveu que els primers classificats puguin arribar a Sant Cugat entre les 5 i les 6 de la matinada de diumenge, tot i que el gruix dels corredors arribaria cap al migdia.El recorregut, que travessarà bona part de Catalunya de nord a sud, és un dels punts forts de la cursa. Més enllà de la vessant esportiva, des de l'organització destaquen l'experiència de competir contra un mateix en un espai natural de gran bellesa i amb paisatges espectaculars. El circuit estarà dividit en vuit etapes, compreses entre els municipis abans esmentats, i s'hauran de realitzar al llarg de dissabte i de diumenge, nit inclosa, amb un temps màxim de 36 hores.Cadascuna de les etapes constarà amb un recorregut d'entre 20 i 30 quilòmetres. L'itinerari enllaça camins i rutes emblemàtiques de les comarques del Berguedà, el Bages, el Moianès i el Vallès Occidental. Tindrà la sortida a les Fonts del Llobregat, i passarà per la Via Nicolau, els jaciments de dinosaures de Fumanya, el camí dels Bons Homes, el camí de l'antic Tramvia de Sang, el camí de les Ermites de Queralt, la Ruta de les Colònies del Parc Fluvial del Llobregat, la Ruta medieval de l'aigua de la Sèquia de Manresa, la ruta del Dolmen de Trullàs, el camí del riu Ripoll, fins el camí dels Monjos, per on s'arribarà a la plaça del Monestir de Sant Cugat del Vallès. Els últims metres del recorregut està previst que els corrin tots els components dels equips, per tal de creuar la meta junts.L'organització estableix que el nombre d'inscrits "òptim" seria al voltant dels 1.000 participants, entre 250 i 300 equips, aproximadament. Tot i això, el director de la cursa, Sergi Pujalte, reconeix que 800 inscrits seria "una gran xifra". De fet, ja hi ha els primers inscrits. Una de les peculiaritats que vol dur a terme l'organització és que cada municipi establert com a control de pas presenti un equip que el representi.La cursa, organitzada per RPM-MKTG, compta amb el patrocini principal de Garmin i amb el suport de la Diputació de Barcelona i dels municipis implicats. La cursa també compta amb el suport de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). De fet, per participar serà obligatori estar federat a la FEEC o contractar la llicència temporal corresponent.Fins al 15 de maig, les tarifes per inscriure's a la cursa Garmin Team Trail aniran des dels 85 euros (individual) fins al 210 euros (equip de quatre persones). S'inclou en el preu la inscripció a la cursa, els serveis mèdics, el dorsal, dispositiu de geolocalització i cronometratge, l'avituallament, samarreta per participant i medalla per als finishers, i una Race guide.

