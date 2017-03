A tu tb t'ha arribat la foto d'en Nico?Aquest és l'exemple (amable) q allò que comparteixes a la xarxa s'escapa ràpidament del teu control pic.twitter.com/yjX4wiFxMm — Mossos (@mossos) 1 de març de 2017

El Nico, el dibuix d'un noi amb gorra i llacet, fa pocs dies que va néixer però ja s'ha escampat per WhatsApp com la pólvora. Avui la seva impulsora, la professora Esmeralda Reviriego, de l'institut Las Veredillas de Torrejón de Ardoz (Madrid), n'ha revelat el seu origen.Aquest dimarts Reviriego va demanar als seus alumnes de 3r d'ESO que fessin un dibuix, li posessin un nom i el llancessin a WhatsApp, Facebook, Twitter i Instagram per veure com "viatjava" pel món. L'objectiu? Conscienciar-los sobre la repercussió de les xarxes socials i la importància de controlar el que publiquen, explica la docent a El Heraldo. El missatge del Nico ha arribat fins als Estats Units, passant per Veneçuela i Nicaragua, comenta la professora, que vol que els seus alumnes es preguntin que passaria si el que haguessin difós fos informació comprometedora sobre algú o que pogués ferir sensibilitats.

