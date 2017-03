Un moment de la roda de premsa de presentació de la presència catalana a Bolonya Foto: Europa Press

La literatura catalana desembarcarà a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya , que se celebrarà del 3 al 6 d'abril, amb la presència de 80 creadors –entre autors, il·lustradors i artistes– i amb 40 activitats, tal i com ha explicat en roda de premsa aquest dijous el director de l' Institut Ramon Llull (IRL), Manuel Forcano. El director ha volgut subratllar que és la primera vegada que "una cultura que no és un estat" és convidada a la fira.El fet denota un símptoma evident que el sector, a Catalunya, és potent: més de 90 editorials catalanes responsables de la publicació de 2.700 títols l'any i un tiratge de quatre milions i mig d'exemplars. "És l'hora de la literatura infantil i juvenil, de donar-se a conèixer i sortir de l'armari", ha explicat, atès que és un sector "resistent i de qualitat", i aquesta invitació brinda aquesta oportunitat, amb un pressupost de la fira que "ronda el mig milió d'euros", segons a detallat.La cultura catalana estarà present en deu punts diferents de la ciutat, de la mà d'editorials catalanes, balears i valencianes, però també andorranes i amb presència de L'Alguer. Al llarg de la fira hi haurà un dibuixant il·lustrant en viu, la qual cosa es podrà veure en una pantalla a l'estand de la Generalitat; a més, estan programades més d'un centenar de cites amb editors internacionals. Entre les accions previstes, hi ha la gran exposició Sharing a future, cafès amb autors i il·lustradors, un cafè digital, tres exposicions i tallers d'il·lustració.La directora de la Fira de Bolonya, Elena Pasoli, ha dit que participar en aquest esdeveniment no és "només d'inversió econòmica important, sinó també de la capacitat d'interpretar què és la fira i la ciutat de Bolonya". Pasoli ha aplaudit que la literatura catalana hagi "envaït la ciutat de Bolonya", tot programant iniciatives especialment creades per a la ciutat, i ha celebrat que la comunitat internacional tingui "l'oportunitat de conèixer la cultura catalana", amb 1.200 editors que exposen a Bolonya, procedents de 70 països.Pasoli també s'ha referit a un moment florent en el qual el món sembla estar sortint de la crisi, i encara que el llibre infantil sempre ha tingut "un signe positiu", sí que s'aprecia un nou vigor en el sector. "Estan florint iniciatives noves i totes es relacionen", ha afirmat, que ha assegurat que mai no s'han trobat amb cap problema polític per la invitació de països, comunitats o cultures en contrast amb d'altres.El conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, ha dit que aquesta participació té a veure amb un somni, i ha celebrat que la creativitat catalana té "reconeixement planetari", en relació al Premi Pritzker a RCR Arquitectes d'aquest dimecres , per exemple. "Som davant una fira internacional que ens pot posicionar al món", i que té un component d'oportunitat molt gran que permet mostrar Catalunya internacionalment.La consellera de Cultura de les Balears, Ruth Mateu, ha celebrat que amb l'assistència a aquesta fira es reforcen projectes compartits, amb un "gran exemple del compromís adquirit en la Declaració de Palma ".

