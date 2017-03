Un fiscal general dels Estats Units i ex-senador republicà, Jeff Sessions, fent conxorxa amb l’ambaixador de Rússia a Washington, Sergey Kislyak, pot ser un argument per un film d’intriga i espionatge. Però és un capítol més del que està succeint als Estats Units des que Donald Trump va ser fet candidat a la Casa Blanca. La informació del Washington Post ha aclaparat una administració Trump que no guanya per ensurts pel que fa a la “connexió russa”.Des que es van conèixer les dues trobades entre sessions i el representant del règim de Vladimir Putin a Washington, l’administració es troba a la defensiva. Ahir, republicans i demòcrates de la Cambra de Representants van acordar que la comissió d’Intel·ligència obrís una investigació per esbrinar tots els detalls sobre els contactes mantinguts entre l’equip de Donald Trump i el govern rus. Els legisladors volen saber, en concret, el tipus d’activitats d’agents russos durant les passades eleccions i si hi va haver contactes, i de quin tipus, entre agents russos i persones vinculades a equips de campanya.La sospita d’una connexió russa per intervenir directament en la campanya a la Casa Blanca, i concretament, perjudicar la candidatura de Hillary Clinton s’arrossega des del final de l’administració Obama. L’aleshores president ja va denunciar la intervenció de Moscou en el procés electoral, a partir d’informes d’intel·ligència, i va arribar a expulsar trenta-cinc diplomàtics La clau de l’actual crisi, que avui ha tacat de ple Sessions, es troba en la informació que va atresorar l’administració Obama en els mesos finals del seu mandat. Segons The New York Times , oficials d’intel·ligència van poder interceptar comunicacions entre agents russos i persones properes a la campanya de Trump. També es van produir trobades en diferents ciutats europees entre oficials al servei del Kremlin i membres de l’equip del candidat republicà.Les notícies que ara esquitxen Sesssions i recentment van afectar el conseller nacional de seguretat Michael Flynn demostren que es posseeix de molta informació sobre aquest tema. Això amenaça de desestabilitzar enormement l’administració Trump en un moment en què encara està situant-se en els despatxos de Washington.Des del Congrés, els principals líders demòcrates ja han demanat la renuncia inmediata de Sessions. Una de les primeres ha estat Nancy Pelosi, la líder a la Cambra de Representants, i un pes pesant en el partit. Per Pelosi, el fiscal general “ha de renunciar”.Als Estats Units no és habitual que l’oposició demani la dimissió de responsables tan rellevants del govern, i menys quan fa només unes setmanes que la nova administració ha pres possessió.Veterà senador per Alabama, en el sud més profund, president del comitè de Serveis Armats de la cambra alta, Sessions representa un Partit republicà molt reaccionari . L’ombra del racisme l’empaita des de jove, quan va flirtejar amb el supremacisme blanc, tot i que molts col·legues seus al Senat asseguren que aquest aspecte va quedar ja enterrat i que Sessions no és racista. És cert que, tot i el seu dretanisme, ha volgut sempre preservar una imatge d’honorabilitat que ara se’n pot anar en orris.

