Empresa: Hemav

Anys constitució: 2009

Seu: Castelldefels i Madrid

Equip: 70 persones

Producte: App de mòbil amb informació recollida pels drons



Hemav és una empresa que treballa amb tres sectors: l'agrícola, per inspeccions elèctriques i la geomàtica. "Les aplicacions en aquests àmbits són múltiples: recomanacions de rec, per detectar problemes de plagues, fer manteniment de les línies elèctriques i detectar cables trencats o fissures. També és molt útil en la topografia i cartografia, per seguiment d'obres o mineria", explica Xavier Silva Garcia, responsable d'Hemav.



Alguns dels clients d'Hemav són les grans companyies elèctriques com Endesa, Gas Natural o Iberdrola. "Amb l'aplicació que presenten al MWC17 poden veure en temps real les seves torres, amb vídeos, informació i visualització de dades sobre l'estat de les seves instal·lacions".



A banda de treballar en aquests tres àmbits, Hemav té una escola de formació de pilots de drons, una nova professió que, segons Xavier Silva, té molt de futur. "Un pilot de drons cobra com un enginyer i no és gens difícil aprendre'n. Amb 60 hores estàs acreditat per dirigir els aparells perquè cada cop funcionen més sols".



El responsable d'Hemav explica que és un sector en expansió, i que en molt pocs anys els drons els necessitaran molts altres professionals. "Els enginyers agrònoms s'especialitzaran en drons i ja comença a ser una tasca molt atractiva pels joves. Aviat, el fotògraf que no tingui un dron no treballarà, serà una eina indispensable. I Accenture i altres consultores han pronosticat que al 2020, l'especialista del dron el situen entre les deu professions més reclamades".

Drones al Mobile World Congress Foto: José Manuel Gutiérrez