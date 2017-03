Joan Tardà i Gabriel Rufián, en roda de premsa al Congrés. Foto: Europa Press

ERC reclama que el Tribunal de Comptes realitzi "un informe de fiscalització específic" sobre els recursos públics destinats al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), si pot ser dins del programa d'activitats d'aquest any. Així ho ha requerit en una petició a la comissió mixta Congrés-Senat per a la Relació amb l'ens fiscalitzador que han signat el portaveu adjunt al Congrés, Gabriel Rufián, i el senador Robert Masih i que haurà de ser debatuda i votada pels grups en aquest òrgan, segons han explicat els republicans en un comunicat.Així, la iniciativa s'ha plantejat arran de les recents notícies que vinculaven el CNI amb comptes en paradisos fiscals o amb l'ús de despeses reservades per salvaguardar la reputació de Juan Carlos I, en referència a les seves relacions amb Bárbara Rey amb Corinna zu Sayn-Wittgenstein . Al marge de les seves despeses reservades, de les quals el responsable dels Serveis d'Intel·ligència explica en sessions secretes en una comissió específica del Congrés, el CNI té un pressupost de recursos públics auditables que, per a ERC, és "imprescindible" que sigui examinat pel Tribunal de Comptes "per garantir la seva correcta destinació".ERC ja va al·ludir aquest dimecres al suposat ús de despeses reservades en la compareixença del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, davant la comissió de Justícia del Congrés. La diputada Ester Capella li va recordar la carta del portaveu d'Esquerra, Joan Tardà, en la qual denunciava un possible ús irregular de fons públics dins de la denominada operació Catalunya.Precisament la setmana passada, i gràcies al suport de PP, PSOE i Units Podem, els independentistes d'ERC van aconseguir que el seu portaveu, Joan Tardà, fos autoritzat pel Congrés per conèixer secrets oficials i pogués entrar en la Comissió de Despeses Reservades que controla el CNI.

