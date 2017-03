El 3 de març se celebra arreu del món el Dia de la naturalesa . La data la va declarar l'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) a finals de 2013.El Dia mundial de la naturalesa ens dona l'oportunitat de celebrar “la bellesa i la varietat de la flora i la fauna salvatges”, així com la de generar consciència sobre “la multitud de beneficis que la conservació d'aquestes formes de vida tenen per a la humanitat”, argumenta l'ONU. “També ens recorda la necessitat urgent de combatre els delictes contra la naturalesa, els quals comporten conseqüències de gran abast en l'àmbit econòmic, mediambiental i social”, afegeix.De naturalesa, a casa nostra no ens en falta. I de tot tipus. Ho podem comprovar en aquest vídeo espectacular que l'Agència Catalana de Turisme va enregistrar el 2015 sobre els paisatges de Catalunya, en el marc de la campanya Catalunya Experience

