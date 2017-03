El restaurant de Les Cols. Foto: Hisao Suzuki

Pere Planagumà, cuiner en cap fins ara de Les Cols, deixa el restaurant olotí de dos estrelles Michelin per emprendre un projecte en solitari. Planagumà ha treballat 15 anys amb Fina Puigdevall, propietària de Les Cols, com a cap de cuina. El xef ha estat un dels artífexs de la consolidació del restaurant com un dels més ben valorats del país.Planagumà ha explicat aque “s’ha trobat en un moment” de tirar endavant el seu projecte personal: “No em va costar fer el pas. Durant la carrera professional hi ha qui et planteja projectes o reptes, però aquesta vegada m’he sentit valent de poder-ho tirar endavant”.Pere Planagumà, nascut a Olot, va entrar a Les Cols com ajudant de cuina en els casaments mentre es formava a l’Escola d’Hostaleria de Girona amb professors com Joan Roca o Salvador Brugues. Mes endavant va esdevenir assessor en un canvi de proposta gastronòmica del restaurant olotí, fins a convertir-se en el cap de cuina dels últims quinze anys. “Per mi Les Cols podria dir que ho ha estat tot. Ens coneixem des de que vaig tenir la bona o mala idea de ser cuiner”, explica Planagumà.A partir del mes de maig el cuiner olotí obrirà un nou projecte a Roses, ciutat que l’ha vist créixer durant els estius que Planagumà passava amb la família quan “baixava a marina”. El nou espai gastronòmic es dirà Rom, com el peix, i estarà ubicat al passeig marítim de la ciutat empordanesa. “La proposta gastronòmica serà marinera per defecte perquè Roses té un component de peix fresc molt important. Però Roses també està situat en un territori on hi ha un llegat gastronòmic important amb mar i muntanya, arrossos, suquets... espero poder-hi fer molt bona cuina”, assegura Planagumà.El xef garrotxí assegura que la localitat és un punt nostàlgic de la seva trajectòria amb un futur prometedor: “A Roses hi tinc una marca gastronòmica important perquè hi vaig passar un estiu transcendental a la meva vida: vaig tenir la sort de passar uns mesos al Bulli. A més, Ferran Adrià tornarà a engegar el seu projecte Bulli Fundation. Ara mateix, la localitat té una sèrie d’aspectes del passat, el present i el futur que són un plus de motivació”.Pere Planagumà s’acomiada de Les Cols i la Garrotxa però no els abandona, assegura que la seva cuina serà una “evolució” del treball que ha fet al restaurant olotí i una “transformació” d’ell mateix amb els productes empordanesos.

