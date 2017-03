NOVETAT: finalment no hi ha hagutcàrregues, les estudiants han pogut escapar. Però les intencions dels Mossos eren de carregar https://t.co/Pq9jHLFwmg — SEPC_UAB (@SEPC_UAB) 2 de març de 2017

Nosaltres també ens sumem a parlar clar: Fora Mossos d'Esquadra de la Universitat! Prou abusos! #1i2MVagaUAB pic.twitter.com/h1KlvjCQIc — CUP Poble Actiu AMB (@CUP_AMB) 2 de març de 2017

El segon dia de vaga a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha acabat amb un petit episodi de tensió entre els piquets i agents dels Mossos d'Esquadra. Els agents han desplegat les defenses personals davant un grup d'una desena de nois, però no s'ha arribat a produir cap càrrega.Els fets han passat a la rotonda d'accés a la Facultat d'Educació, on un grup de nois es trobaven per tallar el pas per carretera. "Diversos agents han arribat i han desplegat les defenses, però no han arribat a pegar ningú", explica Mercè Terès, portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) De fet, la presència dels Mossos es repeteix com ahir, quan van accedir al campus en el moment en què es va tallar la circulació de trens dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) durant 15 minuts. Avui el tall s'ha repetit, amb una durada de tan sols 3 minuts.El col·lectiu reclama explicacions per la presència policial al campus, donat que no s'ha actuat de manera diferent, diuen, a com s'ha actuat en altres episodis de vaga. El SEPC ha convocat una jornada de vaga i de "lluita" que a la UAB va començar dimecres i que avui s'estén a la resta del territori català, en què reclamen la rebaixa del 30% de les taxes universitàries.

