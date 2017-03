Avui el riu Valira baixa verd! 😳 pic.twitter.com/B1nQ8dgAJf — Aleix Dorca (@aleixdorca) 2 de març de 2017

L'aigua del riu Valira baixa colorada de verd. Segons el Govern, es tracta d'unes proves a la font d'Arinsal i NO és tòxic. pic.twitter.com/0YxUbEKI93 — Comú Sant Julià (@comusantjulia) 2 de març de 2017

El riu Valira baixa tenyit de verd. El govern d'Andorra està duent a terme anàlisis de l'aigua arran de l'intoxicació de la font d'Arinsal, que fa un any va provocar un brot de gastroenteritis entre els usuaris de l'aigua embotallada Edén . Les proves s'havien limitat al riu d'Arinsal, però el colorant que s'ha utilitzat per a les anàlisis s'ha escampat fins al Valira.Tot i l'espectacularitat de les imatges, les autoritats andorranes asseguren que es tracta d'una substància inòcua i biodegradable que no té cap component tòxic. Asseguren que no comportarà cap efecte en la salut de la flora i la fauna del riu, ni tampoc en les persones que consumeixen la seva aigua. El govern andorrà confia que en qüestió d'hores el colorant hauria de desaparèixer.El riu la Valira neix a Andorra i discorre pel territori andorrà fins que arriba al terme municipal de la Seu d'Urgell i desemboca amb el Segre per la seva riba dreta.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)