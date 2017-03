El Jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid ha acordat, com a mesura cautelar, prohibir circular el polèmic autobús d'HazteOír amb lemes contra els transsexuals . Així ho indica el jutjat en un ofici amb data d'ahir, després que aquest rebés l'escrit de la Fiscalia sol·licitant aquesta mesura cautelar. Contra la resolució es pot interposar recurs.A l'escrit, es decreta la prohibició de circular ja que s'entén que el seu missatge “no es limita a exposar” l'ideari del col·lectiu, sinó que s'adreça a persones amb una orientació sexual “diferent” per lesionar la seva “dignitat”.L'Ajuntament de Madrid ja va procedir a la immobilització del mencionat autobús, que circulava amb el missatge: “Els nens tenen penis. Les nenes tenen vulva. Que no t'enganyin”. HatzeOir tenia previst dur la campanya a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Cugat del Vallès aquest divendres i dissabte.

