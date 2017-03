Un moment del caos provocat per Brian Cullinan, que contempla l'escena des de l'esquerra de la imatge. Foto: Europa Press

L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood ha anunciat que els dos auditors de la companyia Price Waterhouse Coopers responsables de la gala dels Oscars han estat acomiadats. Brian Cullinan i Martha Ruiz feia més de deu anys que s'encarregaven d'organitzar la cerimònia, custodiar els sobres i assegurar-se que fossin entregats correctament. El fiasco de la gala de diumenge passat, però, ha empès els responsables de l'Acadèmia a despatxar-los.Cullinan es va equivocar a l'entregar el sobre amb el guanyador de l'Oscar a la millor actriu a Warren Beatty i Fay Dunaway, que havien de llegir el film premiat amb l'estatueta a la millor pel·lícula. L'error va desembocar amb l'equívoc posterior: Beatty i Dunaway van anunciar que l'Oscar se l'enduia La La Land quan en realitat era per Moonlight. Una errada que la premsa nord-americana va atribuir a les distraccions de Cullinan durant la gala, que va estar molt actiu a les xarxes socials però no va seguir el desenvolupament de la cerimònia amb atenció.L'auditora Price Waterhouse Coopers, que s'encarrega d'organitzar la gala des de fa 70 anys, va assumir l'error ràpidament i va assegurar que tant Cullinan com Ruiz estaven molt afectats pel fiasco. Tant l'empresa com els dos treballadors s'han disculpat personalment amb els responsables de l'Acadèmia, però la decisió dels seus responsables ha estat taxativa: acomiadar Cullinan i Ruiz. Ara també estudien si contracten una nova auditora per organitzar la cerimònia.

