L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha mostrat aquest dijous molt crítica amb el presumpte finançament irregular de Convergència que podria aflorar en el judici al cas Palau que va arrencar ahir dimecres a la Ciutat de la Justícia. "Estaríem parlant d'un fet estructural, no de pomes podrides", ha indicat sobre el pacte que està ultimant Jordi Montull amb la Fiscalia per confessar les presumptes comissions a CDC a canvi de rebaixar la pena de la seva filla, ex-directora financera del Palau de la Música.En una entrevista a TVE, Colau ha indicat que la "impunitat" és el "pitjor" que li pot passar a la democràcia, i ha indicat que hi ha "indicis suficients" sobre activitats irregulars a l'entorn del Palau i de CDC.

