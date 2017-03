Rescate niña 5 años en Luceros pic.twitter.com/tVnudVRYgZ — Bomberos Ayto Alic (@bomberosalic) 1 de març de 2017

Els Bombers de l'Ajuntament d'Alacant han rescatat una nena de cinc anys que havia quedat penjada d'un setè pis a casa seva. La noia estava sola i, per causes que es desconeixen, va acabar agafada de la barana exterior del balcó del seu pis, situat a uns trenta metres del terra. Els equips d'emergència la van poder rescatar sana i estàlvia amb l'ajuda d'un camió-escala.Els fets es van produir a la plaça de Luceros, una zona molt cèntrica d'Alacant. La nena anava amb pijama i diversos vianants la van veure agafada al balcó de vidre de casa seva des de l'exterior. S'aguantava en la petita lleixa que hi havia entre la barana del balcó i la caiguda al buit. Va resistir més d'un quart d'hora fins que, finalment, els Bombers la van poder rescatar col·locant-la a la cistella de l'escala d'un dels seus vehicles.

