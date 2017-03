Francesc Homs, cap de files del PDECat, en una entrevista a TV3 Foto: Els Matins de TV3

Francesc Homs, cap de files del PDECat a Madrid i ex-conseller de la Presidència, considera que la sentència del Tribunal Suprem sobre el judici al 9-N que hi ha hagut aquesta setmana ja està "dictada", i ha indicat que espera rebre el veredicte durant el propers mes. "En tres o quatre setmanes, potser més", ha apuntat Homs en una entrevista al programa Els Matins de TV3.El dirigent nacionalista ha considerat que la sentència marcarà el "to" del pols judicial que l'Estat ha posat en marxa contra l'independentisme, i ha destacat que el veredicte arribarà abans de la decisió que ha de prendre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau.En aquest sentit, Homs ha destacat que el referèndum es farà igualment, en la línia del que ja va defensar davant dels jutges del Suprem. "El resultat ja el veurem. Jo crec que guanyarem els independentistes", ha considerat el cap de files del PDECat a Madrid, que ha reiterat que no vol "formar part d'un Estat que considera un delicte posar urnes".Preguntat sobre el pacte que ultima Jordi Montull , saquejador confés del Palau de la Música juntament amb Fèlix Millet, per tal de confessar el presumpte finançament irregular de Convergència implicant directament el seu ex-tresorer Daniel Osàcar, Homs ha volgut defensar la "innocència" d'aquest últim.El dirigent nacionalista també ha indicat que les adjudicacions que fa la Generalitat s'han dut a terme "correctament". "Pel que he conegut i pel que sé, no he de pensar en altra cosa que en la innocència d'Osàcar", ha destacat.

