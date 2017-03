El fiscal anticorrupció Emilio Sánchez Ulled ha arrencat la segona jornada del cas Palau desmuntant els arguments de la defensa de l'ex-tresorer de CDC Daniel Osàcar per demanar que havia prescrit el delicte de tràfic d'influències que se li imputa. Segons el ministeri públic, hi ha una "connexió natural" entre els delictes de tràfic d'influències i blanqueig que atribueix a Osàcar i que, per tant, "no hi ha cap prescripció de cas dels dos delictes" com va demanar durant la primera jornada del judici l'advocat Xavier Melero.Ulled ha argumentat que quan es pordueixen connexions naturals s'ha d'aplicar el termini prescriptiu del delicte més greu, el de blanqueig, amb la qual cosa no es pot considerar que hagi caducat fins que no hagin passat 10 anys.Segona jornada en marxa del judici al cas Palau que se celebra al Palau de la Justícia. Aquest dijous continuen les qüestions prèvies i el protagonisme el centraran la Fiscalia, representada per Emilio Sánchez Ulled, i per l'acusació popular, liderada per l'advocat Àlex Solà i encarnada per la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB). A partir de la setmana que ve, el torn serà per als encausats.El saqueig del Palau, l'escàndol que va posar punt i final a l'oasi català, es va començar a jutjar ahir amb un gir inesperat: en comptes de centrar-se en el forat de més de 30 milions d'euros que van fer Fèlix Millet i Jordi Montull a la institució, finançament es va situar en el punt de mira. El moviment de Montull d'oferir al fiscal destapar el presumpte finançament irregular de Convergència a canvi d'aconseguir que la seva filla -Gemma Montull, ex-directora financera del Palau- eviti la presó va desplaçar el focus cap al partit que va liderar Artur Mas en un moment en què el cas 3% plana sobre les antigues sigles convergents. CDC afronta el judici com a responsable a títol lucratiu, motiu pel qual té les seus embargades.El partit, de fet, va canviar la seva estratègia i va optar per renunciar als 36 testimonis més polítics, entre els quals dos ex-consellers d'Obres Públiques, Pere Macias i Felip Puig. També va descartar que Jordi Turull, president del grup parlamentari de Junts pel Sí i dirigent del PDECat, es presenti davant del jutge com a testimoni.

