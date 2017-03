CDC i Ferrovial utilitzaven el Palau de la Música per camuflar "un tràfic d'influències criminal". Així ho considera el fiscal anticorrupció Emilio Sánchez Ulled que, en la mateixa línia d'acusació que ha seguit fins ara, ha defensat que la relació entre Ferrovial i la institució musical es va teixir en un "context molt ampli", que és el del "finançament il·legal" de l'antiga Convergència. "Lamentable", ha arribat a considerar Ulled mentre feia la seva exposició.Ulled ha fet aquesta apreciació al final de la seva argumentació contra una de les qüestions prèvies que dimecres van plantejar les defenses d'ex-directius de Ferrovial. Els lletrats van al·legar que per perseguir el delicte d'administració deslleial cal la denúncia del perjudicat, en aquest cas la multinacional d'infraestructures. El fiscal ha respost, però, que els fets suposen "una afectació de l'interès general" i no es circumscriuen només a l'àmbit empresarial. Justament per aquesta afectació de l'interès general, se li reclamen a CDC 6,6 milions d'euros en concepte de responsabilitat civil.El fiscal ha arrencat la segona jornada del cas Palau desmuntant els arguments de la defensa de l'ex-tresorer de CDC Daniel Osàcar per demanar que havia prescrit el delicte de tràfic d'influències que li imputa i, per tant, manté la petició de pena de set anys i mig de presó. Segons el ministeri públic, hi ha una "connexió natural" entre els delictes de tràfic d'influències i blanqueig que atribueix a Osàcar i que, per tant, "no hi ha cap prescripció de cap dels dos delictes" com va demanar durant la primera jornada del judici l'advocat Xavier Melero. També s'ha oposat a la prescripció dels delictes la defensa de l'acusació popular. L'advocat Àlex Solà ha subscrit la "pena agreujada i exacerbada pel delicte continuat" i que, per tant, queda eliminada qualsevol prescripció.Ulled ha argumentat que quan existeix aquesta "unitat" entre delictes s'ha d'aplicar el termini prescriptiu del delicte més greu, el de blanqueig, amb la qual cosa no es pot considerar que hagi caducat fins que no hagin passat 10 anys. El mateix argument ha aplicat als ex-directius de Ferrovial, Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, acusats també de tràfic d'influències i administració deslleial. Per Ulled, les seves conductes formaven un "projecte unitari conjunt" que "impedeix que un delicte sigui comprensible sense l'altre".El fiscal anticorrupció també ha estès aquesta resposta a diversos acusats de "fer factures falses per justificar sortides de diners del Palau", excepte per a Marc Martí, directiu de Publiciutat. En aquest cas, Ulled sí que ha acceptat la prescripció i, després del recés, l'Audiència ja ha anunciat la seva absolució.El saqueig del Palau, l'escàndol que va posar punt i final a l'oasi català, es va començar a jutjar ahir amb un gir inesperat: en comptes de centrar-se en el forat de més de 30 milions d'euros que van fer Fèlix Millet i Jordi Montull a la institució, el finançament de CDC es va situar en el punt de mira. El moviment de Montull d'oferir al fiscal destapar el presumpte finançament irregular de Convergència a canvi d'aconseguir que la seva filla -Gemma Montull, ex-directora financera del Palau- eviti la presó va desplaçar el focus cap al partit que va liderar Artur Mas en un moment en què el cas 3% plana sobre les antigues sigles convergents. CDC afronta el judici com a responsable a títol lucratiu, motiu pel qual té les seus embargades.El partit, de fet, va canviar la seva estratègia i va optar per renunciar als 36 testimonis més polítics, entre els quals dos ex-consellers d'Obres Públiques, Pere Macias i Felip Puig. També va descartar que Jordi Turull, president del grup parlamentari de Junts pel Sí i dirigent del PDECat, es presenti davant del jutge com a testimoni.

