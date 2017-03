Jeff Sessions, en la seva declaració de confirmació al Senat nord-americà. Foto: Europa Press

El fiscal general dels Estats Units, Jeff Sessions, també va mantenir contactes secrets amb Rússia. Després que el conseller de Seguretat Nacional nomenat per Donald Trump, Michael Flynn , dimitís per haver mentit sobre les trobades que havia tingut amb representants del Kremlin, aquest matí el Washington Post revela que Sessions es va reunir almenys en dues ocasions amb l'ambaixador rus als Estats Units durant la campanya.Segons el rotatiu, Sessions va ocultar els contactes a Trump i va mentir a la comissió del Senat que el va interrogar durant el mes de gener per concloure si era idoni o no per al càrrec de fiscal general. A preguntes dels senadors, Sessions va negar haver mantingut qualsevol reunió amb representants del Kremlin, un extrem que ara es veu desmentit per les informacions de la capçalera nord-americana, que cita fonts d'alt nivell del Departament de Justícia.La primera reunió va tenir lloc a finals de juliol a l'ambaixada russa i la segona es va produir al despatx de Sessions al Senat el mes de setembre passat. Aquesta darrera trobada coincideix amb el moment que els serveis d'intel·ligència dels Estats Units van denunciar ingerències del govern rus en la campanya electoral nord-americana.L'equip del fiscal general ja s'ha defensat. Reconeixen que Sessions va mantenir contactes amb representants del Kremlin durant la cursa cap a la presidència, però asseguren que no van ser "rellevants". La portaveu del Departament de Justícia, Sarah Isgur Flores, defensa que "no hi va haver res d'enganyós en la resposta al Senat". Davant de la comissió, però, Sessions va negar taxativament qualsevol contacte. "No he tingut cap comunicació amb els russos", va afirmar llavors.Després del cas Flynn, la revelació d'aquestes trobades podria suposar un nou revés per a l'administració Trump, ja que, com a fiscal general, Sessions ha de supervisar el Departament de Justícia i l'FBI. Precisament, les dues agències que han dirigit les investigacions per aclarir fins a quin punt va ser determinant la intervenció russa en el resultat de les eleccions presidencials.

