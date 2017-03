El Ministeri d'Interior ha anul·lat l'examen d'ortografia que formava part de l'oposició per accedir a l'Escola Bàsica de la Policia Nacional, segons informa El País . En aquesta última convocatòria s'havien de cobrir 2.615 places.El Ministeri d'Interior ha pres la decisió després de comprovar que molt pocs candidats la van superar, ja que estava plena de cultismes, termes arcaics i americanismes. El SUP, el sindicat majoritari de la Policia Nacional espanyola, ha demanat responsabilitats i destaca que no és la primera vegada que hi ha problemes amb aquest examen.A la prova, hi apareixen expressions com "Bes”, “champurrear”, “duunvirato”, “carriño”, “yuyo”... Són cent paraules que els candidats havien de dir si estan ben escrites o no en vuit minuts.

