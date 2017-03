El lloc on s'ha declarat l'incendi Foto: Google Maps

Una dona de 97 anys ha mor i el seu fill, de 70 anys, ha resultat ferit greu en un incendi al seu habitatge al carrer Firal de Santa Coloma de Farners (la Selva). El foc s'ha declarat a les 5.17 hores, segons els Bombers de la Generalitat.L’incendi, que ha estat controlat en menys de mitja hora, ha afectat parcialment una casa de dues plantes, situada al número 19. Hi han treballat quatre dotacions dels Bombers.La dona ha estat localitzada sense vida, mentre que el seu fill, de 70 anys, ha patit cremades de primer i segon grau i afectacions respiratòries. El SEM ha desplaçat dues ambulàncies i ha traslladat el ferit a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.La casa és de construcció antiga i amb els cairats de fusta. Al llarg del matí els tècnics municipals faran una revisió per determinar l’afectació estructural.Les causes de l’incendi encara s’han d’investigar, però la principal hipòtesi és que el foc s’ha pogut originar per una espurna de la llar de foc.Fins al lloc també s’han desplaçat set patrulles dels Mossos d’Esquadra i efectius de la Policia Local.

