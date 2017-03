Janusz Korwin-Mikke. Foto: Wikipedia

Vergonzoso escuchar diputado afirmando que mujeres somos más débiles y menos inteligentes que los hombres . Aquí mi respuesta pic.twitter.com/yQ4Qe8TmSJ — Iratxe Garcia Perez (@IratxeGarper) 1 de març de 2017

Un eurodiputat d’extrema dreta de Polònia, Janusz Korwin-Mikke, ha justificat aquest dimecres des del Parlament Europeu que les dones cobrin menys que els homes perquè són, ha dit, “més dèbils, més petites i menys intel·ligents”. “Jo sóc aquí per defensar les dones europees d’homes com vostè”, ha respost l’eurodiputada socialista basca Iratxe García, que ha criticat que “segons les teories” de Korwin-Mikke les dones “no tindrien dret” a ser eurodiputades.L’ultra polonès ja va ser suspès temporalment del càrrec el 2015 per fer la salutació nazi durant un debat parlamentari. Durant la intervenció masclista de Korwin-Mikke presidia la cambra una dona, l’alemanya socialista Evelyne Gebhardt, i també hi havia al ple la comissària d’Igualtat de Gènere, Vera Jourová.“Sap vostè quin paper ocupaven les dones a les Olimpíades de física a Polònia? La primera dona? Li diré jo, el lloc 800. Sap quantes dones hi ha entre els 100 primers jugadors d’escacs? Li diré jo, cap”, ha assegurat l’eurodiputat polonès, interpel·lant directament a Iratxe García, que havia defensat la igualtat salarial entre homes i dones. “Per descomptat que les dones han de guanyar menys que els homes, perquè són més dèbils, més petites, menys intel·ligents”, ha assegurat.L’eurodiputada socialista l’ha contestat remarcant que “segons els seves teories” ella “no tindria dret a ser eurodiputada”. “I sé que li dol i li preocupa que les dones puguem representar els ciutadans en igualtat de condicions que vostè. Jo vinc aquí a defensar les dones europees d’homes com vostè”, ha afirmat.En una piulada, l’eurodiputat català Francesc Gambús ha criticat les paraules de Korwin-Mikke assegurant que “la seva llibertat no pot descansar sobre la nostra vergonya”. Per sort, ha dit Gambús, “cada vegada hi ha més Iratxes Garcías i menys Korwin-Mikkes”. “Això és la nostra victòria”, ha remarcat.L’any 2015, aquest polèmic eurodiputat polonès va ser suspès 10 dies de sou i va rebre una multa d’uns 3.000 euros per haver fet una salutació nazi durant un debat al plenari sobre tiquets de transport. Però, Korwin-Mikke va fer diversos comentaris racistes o violents més des de la seva tribuna que li van costar una altra sanció, com titllar els refugiats de ser “escòria”. El polonès va exigir la introducció de la pena de mort a la UE després dels atemptats de Charlie Hebdo i també ha arribat a negar que Adolf Hitler estigués al cas dels exterminis de l’Holocaust. Tot i ser ultraconservador, s’ha casat tres vegades i té vuit fills.

