L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha lamentat aquest dimecres que l'única resposta per part de l'Estat a les "aspiracions independentistes de la majoria dels catalans" hagi estat "utilitzar els tribunals" contra els líders polítics. "L'únic que té d'independent la justícia espanyola és el nom", ha dit des d'Oxford, on ha pronunciat la conferència El Regne Unit no és l'Estat espanyol. Mas ha envejat "l'esperit democràtic dels polítics britànics" que "es van atrevir a preguntar a la gent quin tipus de relació volien amb la UE" i que van permetre el referèndum d'independència a Escòcia el 2014. "Ens agradaria que l'Estat espanyol actués com el Regne Unit" però "Espanya no vol escoltar". Mas ha lamentat que "en els darrers sis anys no s'ha rebut cap oferta seriosa" per part de l'Estat espanyol per donar resposta a les "aspiracions independentistes". Al contrari, "l'única reacció ha estat llançar una campanya judicial" i prendre accions legals "contra els líders polítics del moviment independentista", ha subratllat l'expresident.Tot i que "des de l'any 2012, tant el govern espanyol com la majoria de forces polítiques excepte 'Podem' s'han negat a negociar un referèndum" amb el govern català, l'executiu de Puigdemont "s'ha compromès a celebrar un referèndum vinculant al setembre, potser abans i tot", ha vaticinat Mas. Per la seva banda, el govern de Madrid "continua rebutjant la negociació i amenaça de suspendre l'autonomia" recorrent "a la policia per evitar que la gent pugui anar a les urnes". "A molts de nosaltres ens agradaria que l'Estat espanyol actués com el Regne Unit" ha assegurat Mas, tot i això "Espanya no vol escoltar", ha lamentat l'expresident de la Generalitat."La justícia espanyola, que l'únic que té d'independent és el nom, sembla que cada dia depèn més de la voluntat del govern", ha etzibat Mas, i ha citat com a exemple la vinculació de l'actual president del Tribunal Constitucional amb el PP. "A ningú li hauria de sorprendre que el mateix president del TC fos membre del PP fins fa pocs anys", ha explicat, afegint que "per si no n'hi hagués prou, el candidat més ben posicionat per substituir-lo no només va ser membre del PP sinó ministre durant 17 anys". Mas ha citat el judici pel 9-N com un dels exemples més "flagrants" de la "judicialització de la política". "La realitat és que un tribunal amb clares motivacions polítiques m'està jutjant per haver organitzat un acte tan democràtic com un referèndum no vinculant", un fet que "si passés a Polònia o a Hongria, generaria indignació arreu d'Europa".Mas també ha fet referència a l'anomenada 'Operació Catalunya', a través de la qual, "agents de policia, confidents i grans quantitats de diners públic s'han utilitzat contra els polítics que han liderat el procés independentista a Catalunya, sovint a través d'actuacions il·legals". "Amb l'ajuda de mitjans de comunicació amb seu a Madrid s'han dit tot tipus de mentides sobre el moviment independentista i, per descomptat, Rajoy era conscient de tot això", ha afegit l'expresident. "I amb tot això, Rajoy encara s'erigeix com un gran campió pel que fa a diàleg polític", ha reblat.Durant la conferència-col·loqui, organitzada per la societat 'Oxford Union', la tercera societat de debats més antiga de Gran Bretanya i que actua de forma independent de la universitat, Mas ha assegurat que Catalunya "respecta el 'Brexit'". A més, l'expresident de la Generalitat ha confessat que "admira l'esperit democràtic dels polítics britànics" que "es van atrevir a preguntar a la gent quin tipus de relació volien amb la resta de la UE". Tot i això, "com a europeista compromès", ha admès estar "decebut" de veure com el Regne Unit, "un dels països amb una mentalitat més liberal i democràtica surt del club europeu". "Sense vosaltres i tenint en compte l'auge dels moviments populistes arreu d'Europa, nacions com Catalunya se sentiran una mica soles".Mas ha estat preguntat pel cas Palau i ha evitat valorar el possible pacte entre Jordi Montull i la fiscalia per incriminar CDC, i més concretament el seu extresorer Daniel Osàcar en el cobrament de comissions il·legals. Ha reiterat la seva confiança en ell.

