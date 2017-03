El soterrament de les vies de la línia R2 de Rodalies a Montcada i Reixac haurà d'esperar, i a dia dia d'avui segueix la incògnita de la data que això serà possible. Així ho ha traslladat el Ministeri de Foment espanyol a l'Ajuntament de Montcada en una reunió celebrada aquest dimecres a la seu del ministeri, a la qual hi ha assistit l'alcaldessa, Laura Campos, però no el ministre, Íñigo de la Serna, que va plantar-la "per motius d'agenda".Amb tot, el ministeri s'ha compromès a analitzar l'estudi preliminar per simplificar el projecte i que ha de reduir el cost de les obres a la meitat, passant dels 400 milions d'euros previstos inicialment als 200 milions. Tot plegat un moviment per donar una resposta davant dels 168 morts a les vies del tren al seu pas per la localitat, dues de les quals s'han produït en el poc temps que portem d'any Per aquest motiu, el compromís passa per celebrar una trobada el 22 de març en què s'analitzarà l'estudi, i si és viable es donaria una resposta positiva: "Si es valora positivament, el ministeri s'ha compromès a incorporar en els pressupostos de 2018 la partida per fer l'estudi informatiu i redactar el projecte", explica Campos en declaracions a aquest mitjà.Així, l'anàlisi es faria passat l'acte previst per als propers 7 i 9 de març, quan es faran les terceres jornades pel soterrament i en què es presentarà el projecte que ha redactat Barcelona Regional per reduir el cost del projecte un 50%. L'execució de les obres, però, es mantindria allunyat, atès que en cap cas s'ha establert una data al calendari per dur-les a terme.

