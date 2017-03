Ensopegada del Reial Madrid al Santiago Bernabéu. Els blancs han empatat amb Las Palmas 3-3 en un emocionant partit que no s'ha decidit fins al final. El resultat col·loca el Barça líder de la Lliga a un punt de diferència després que avui hagi golejat l'Sporting per 6-1.El partit ha començat i acabat envoltat de polèmica. Quan no feia ni un minut que l'àrbitre havia xiulat, Morata veia com l'hi anul·laven el primer gol per fora de joc, decisió que ha fet enfadar els jugadors blancs i la grada del Bernabéu. Poc després, Isco ha aconseguit avançar el Reial Madrid. El resultat ha durat poc: Las Palmas ha reaccionat de pressa i ha contraatacat amb l'1-1.Als primers minuts de la segona part també s'han encetat amb protestes per part dels madridistes. Garteh Bale ha estat expulsat després de clavar una empenta a Viera, autor del segon gol - de penal - de Las Palmas. La superioritat numèrica i l'avantatge al marcador ha fet créixer els visitants, que han anotat l'1-3 al 58. Quan el partit semblava sentenciat, el col·legiat ha xiulat penal a favor dels blancs. Cristiano Ronaldo no ha perdonat i ha escurçat distàncies. A menys de dos minuts per acabar el matx, el portuguès ha fet el 3-3 definitiu.

