Les formacions sobiranistes intenten desvincular tant com poden el procés dels grans casos de corrupció que, amb tanta intencionalitat política com indicis fonamentats en la majoria de sumaris, han esclatat en els darrers anys a Catalunya. L'unionisme busca, en canvi, fer un poti-poti de tot plegat per presentar l'aposta per l'estat propi com la fugida endavant d'una classe política corrupta. El fet que el fiscal Emilio Sánchez Ulled ho sigui del judici al 9-N al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i també del que va començar ahir pel cas del Palau de la Música i de que alguns dels defensors també es repeteixin ajuda més els que fan un embolica que fa fort.



El fiscal, que en el judici a Mas al TSJC va llençar un fort al·legat polític, tornarà a ser protagonista avui al del cas Palau, encara en la fase de qüestions prèvies. I es produeix la paradoxa que l'advocat defensor d'Irene Rigau és ara el que busca un pacte amb la Fiscalia per incriminar a CDC per finançament il·legal a canvi de rebaixar les peticions al seu client, Jordi Montull. Aquesta informació de Joan Serra Carné us dona el detall d'aquest i altres casos. L'advocat de CDC i de Daniel Osàcar, que era el de Mas pel 9-N, intenta ara despolititzar tant com pot el judici per protegir els convergents. Ho expliquen en aquesta crònica Sara González i Isaac Meler.



El malestar dels universitaris. Els estudiants de les universitats catalanes estan cridats avui a la vaga. La convoca el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, queixós perquè s'ha incomplert per part del Govern la moció parlamentària del passat abril que comprometia una rebaixa de les taxes del 30%. Cristina Garde va retratar el progressiu encariment dels graus en aquest reportatge.



Nou cicle al Barça. Avui es parlarà, i molt, del Barça i de l'adéu de Luis Enrique. La dolorosa derrota a París, que deixa el Barça gairebé sense opcions a Europa, ha desanimat els culers malgrat els bons guarismes de les darreres setmanes a la Lliga. Ahir, després de guanyar l'Sporting en un Camp Nou amb mitja entrada i de la badada del Madrid, l'equip va acabar líder. Però la notícia va ser Luis Enrique, que va anunciar que no seguirà. Amb males puces i poc joc però molt competitiu el tècnic asturià no farà una quarta temporada. Ja sonen noms com el d'Ernesto Valverde.





Vist i llegit



Bruno Amable és professor i reconegut economista de la Universitat de Ginebra i ahir escrivia un interessant article a Liberation, el diari de referència de l'esquerra francesa, sobre l'agenda del candidat independent a presidir la República, Emmanuele Macron, que va guanyant opcions a mesura que François Fillon recula en suport pels escàndols. Amable explica que l'ex-socialista no s'ha definit a la campanya però que el programa que amaga, inspirat pel govern alemany segons ell, és profundament neoliberal.





El passadís



Un dels acusats del judici del cas Palau és Daniel Osàcar, ex-tresorer de CDC. El tribunal ha d'aclarir què hi ha de cert en el finançament il·legal del partit. El veterà dirigent convergent va evitar les càmeres. Va arribar a la mateixa hora que Jordi Montull, mà dreta de Fèlix Millet, i això va fer que passés desapercebut. Anava amb La Vanguardia sota el braç, que advertia del pacte entre Montull i la Fiscalia per incriminar CDC. Per cert que, a diferència del que va passar altres cops a la ciutat de la Justícia, a Osàcar aquest cop no el va acompanyar cap dirigent del partit.





L'efemèride



El 2 de març de 1974 era executat a la Model a garrot vil Salvador Puig Antich, militant del MIL (Movimiento Ibérico de Liberación), després d’un procés ple d'irregularitats i acusat de la mort del sots-inspector de policia Francisco Anguas. La brutalitat del règim va ser altre cop evident i va marcar una generació. El règim, rabiós dos mesos després de l'atemptat contra Carrero Blanco, volia escarmentar oposició. De les manipulacions de les proves, Jordi Panyella, al seu llibre Salvador Puig Antich, cas obert, n’explica detalls escabrosos. Queda la memòria, un judici no ha anul·lat i una cançó, A Margalida, de Joan Isaac, cant a la vida a través del record de la companya de Salvador. La podeu escoltar aquí. El mateix consell de ministres que l’1 de març dóna el "enterado" de la sentència va ratificar també l’execució d’Heinz Chez, un jove d’Alemanya Oriental que havia mort un guàrdia civil. Avui que parlem d'advocats omnipresents ve a tomb recordar que el lletrat que va redactar la sentència de mort al tribunal militar, Carlos Rey, va ser, 39 anys després, defensor d'Alícia Sánchez-Camacho en el judici en que l'aleshores líder del PP va mentir afirmant no tenir res a veure amb la gravació de la Camarga. Quan vaig publicar el tema a l'Ara, Rey em va dir que no es penedia de res del consell de guerra. Em va glaçar la sang.





L'aniversari



Un dos de març de 1931 va nàixer a Privólnoie, a l'aleshores Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, Mikhaïl Gorbatxov. Li va tocar l'ingrat paper de començar el procés de liquidació de la superpotència, que va col·lapsar després de la caiguda del mur de Berlín i d'anys de guerra freda i cursa armamentística amb els Estats Units. Aquest advocat rus, que va rebre el premi Nobel de la Pau el 1990, va ser secretari general del Comitè Central del Partit Comunista de la URSS des de 1985 fins a 1989 i cap d'estat de la URSS entre 1988 a 1991. Va ser l'últim que va ocupar aquest càrrec. Perestroika (reestructuració) i glasnost (transparència) van ser els dos objectius del seu mandat amb la intenció, fallida, de fer evolucionar el sistema socialista. Aquí podeu veure, en diferents capítols, la seva biografia.

Ferran Casas i Manresa

