Marieke Flament és la directora general a Europa de Circle , una companyia que es dedica als "pagaments socials" a través d'una aplicació de mòbil. El servei és completament gratuït per l'usuari, i ja es poden fer pagaments en euros, lliures angleses o dòlars. Per les transferències de diners fan servir la tecnologia blockchain (un sistema encriptat) i no hi ha cap banc d'intermediari. Circle va aparèixer el 2013, compta amb 120 treballadors i té oficines a San Francisco, Boston, Dublin, Londres i la Xina.Flament ha estat una de les ponents del Women4Tech que s'ha celebrat en el marc del Mobile World Congress. Segons aquesta enginyera, els pagaments socials són la revolució que veurem d'aquí a molt poc. "Els bancs ja no es dedicaran a guardar els teus diners. A Noruega, més de 3 milions de persones fan servir una aplicació de mòbil per pagar-ho absolutament tot. Els diners en metàl·lic s'han acabat. I confiaràs plenament en empreses de tecnologia, que t'oferiran serveis encriptats, per transferir i gestionar els teus diners".- Són pagaments de persona a persona, en temps real i sense cap comissió per transferir-los. Per exemple, anem a sopar juntes i jo m'he deixat els diners. Pagues tu però l'endemà et vull tornar la meva part. I ho faig a través de Circle, que vindria a ser com una xarxa social i un banc.- Res. A partir d'un enllaç, et demanarà un registre molt simple. Només hauràs de posar el teu correu electrònic, el número de telèfon i una foto de la teva targeta de dèbit. I ho rebràs.- No. Perquè sempre és complicat recordar l'IBAN i altres xifres. Fem que els diners circulin igual de ràpid que un SMS o un missatge de WhatsApp.- Avui, si vull enviar-te diners, he d'anar a un banc, que és un intermediari entre dues persones. El blockchain són centenars d'ordinadors connectats que fan servir criptografia i tenen la informació que tu comparteixes. És la descentralització de qualsevol servei.- De moment, sí. Però veurem com aviat també l'utilitzarem per registrar propietats, d'una casa o d'un local comercial. O per fer contractes de feina.- El correu electrònic encriptat funciona igual. Tu tens una clau privada i els altres una pública, que bàsicament són moltes xifres sense cap sentit. És molt més segur que una única base de dades en mans d'un govern o un banc, que avui tenen molts atacs informàtics. És impossible que un d'aquests atacs arribi a centenars d'ordinadors en el mateix segon. Tecnològicament no és coneix cap sistema més fiable. Però el més revolucionari és que el blockhain es carrega tots els intermediaris, els comptes bancaris, tots els registres de propietats, les regulacions, la nostra identitat, etc.- Exacte! Facebook té totes les dades teves, WhatsApp, Instagram... Amb blockchain, cadascú controla la identitat perquè amb, les claus pública i privada, pots triar a qui dones informació personal. És matemàticament impossible que ningú pugui robar-te-les. Ara les claus (privada i públiques) són moltes xifres. Però ho podem substituir per la teva empremta digital o el teu ull. L'única persona que serà capaç de demostrar de qui són les dades, ets tu mateix.

- Si vols comprar un bitllet d'avió, tu podràs decidir que només dones a la companyia el teu nom i cognoms, i número de telèfon. Res més. I que només ho vols donar per cinc segons, el temps de compra del bitllet. Empreses com Airbnb o Facebook ja estan pensant de quina manera poden aplicar blockchain a les seves plataformes.- Aquesta és la pregunta. L'aplicació pràctica que millor coneixem de blockchain és la moneda virtual. S'ha fet molt conegut el bitcoin però després han arribat altres monedes, més perfectes, que l'han superat. Actualment, n'hi ha centenars. Però Ethereum , és més potent que Bitcoin perquè pots afegir "capes d'intel·ligència sobre la moneda".- Bitcoin és només per fer transferències de diners. Però amb Ethereum pots fer contractes, de compravenda, laborals, acords internacionals, etc. Què passa ara amb els bancs? Si jo t'envio diners en dòlars, el teu banc i el meu es posen d'acord per la transferència. Potser passen dies, si no vivim en el mateix país. Amb blockchain serà en temps real.- Aquesta és la pregunta. Ara tots els grans bancs del món estan mirant com canviarà el seu model de funcionament. Si els bancs no tenen els teus diners, a què es poden dedicar? Podrien afegir serveis més sofisticats, i no ser únicament intermediaris. El Banc Central del Regne Unit està molt avançat i ja està pensant com operar amb la lliura encriptada del blockchain. Són preguntes obertes. No hi ha respostes. El govern de Dubai ja ha decidit que fins al 2020 tot ho farà a través de blockchain: des de la identitat de persones fins a la transferència de diners, el pagament social, etc. També els països nòrdics estan mirant com avançar-se a aquesta tecnologia.- Els joves volen coses molt senzilles, i que no siguin cares. Els millennials, els que tenen entre 16 i 35 anys, és la generació Uber i Airbnb. Si els proposes alguna cosa barata, pràctica i fàcil, perfecte. Ningú vol fer servir criptografia però sí els beneficis de la seguretat. Si jo vull enviar-te un correu electrònic no em vull preocupar de la tecnologia que ho fa possible, ni si tu per estar a Gmail i jo a Yahoo, tenim protocols diferents. D'altra banda, des que va esclatar la crisi econòmica el 2008 hi ha una mala imatge dels bancs. Des que van aparèixer els primers bancs fan el mateix, cobrar una comissió per transferir diners. La tecnologia no ha aconseguit canviar això encara. Però no és normal.- Perquè ja han canviat altres coses com fer pagar per una trucada. Avui ja no costa diners. Amb Skype o WhatsApp és gratuït. Estic convençuda que blockchain, la intel·ligència artificial provocaran aquests canvis en molt poc temps. Tothom reinventarà els serveis i afegirà valor. I els joves ho adoptaran. Amb el pagament social s'està redissenyant el concepte dels diners.- Jo no vull enviar-te diners amb el meu IBAN. Però sí amb una imatge en moviment, o un emoticona molt popular entre els joves. Les aplicacions de pagament social són divertides i fàcils. Funciona com un WhatsApp: envies un missatge a qualsevol contacte del teu mòbil, pots descomptar els diners del teu compte corrent o del compte que tens a empreses com Circle. I també reclamar el deute al teu amic amb missatges divertits. Entre els joves s'intercanvien micropagaments i per a ells és més que diners, són els comentaris i els dibuixos. Aquí hi ha un component social d'emocions. És fascinant! Mira què passa a la Xina amb els diners!- No, fan servir el WeChat , que és més que una aplicació. És Facebook i Google junts. I dins de WeChat pots pagar de persona a persona, pots pagar a qualsevol botiga, pots comprar-te un cotxe. No hi ha targeta de crèdit. WeChat és més gran que qualsevol banc.- Exacte. WeChat et gestiona els teus estalvis. Els nous bancs seran empreses de tecnologia privades com Facebook o WhatsApp. En els països nòrdics és fascinant. A Noruega, amb una població de poc més de cinc milions d'habitants, hi ha el banc DNB que ha llançat l'aplicació Vipps , i que és més popular que Apple. Tres milions de persones el fan servir! S'envien diners entre ells però també paguen el cafè, el lloguer, el cotxe, la benzina. Pràcticament han desaparegut les monedes i bitllets. I és bo per a l'economia perquè és més segur. Si ho tens a casa, ho pots perdre, et poden robar. Un país on totes les divises són digitals és més segur. Els més joves ho veuen molt normal aquest sistema. Els més grans necessitarem temps, però ho assimilarem més de pressa del que pensem.

