Els robots i la realitat virtual han estat alguns dels atractius del YoMo Foto: YoMo

La ciència és una part important en el YoMo Foto: YoMo

El programa mSchools dona recursos educatius per introduir la tecnologia a les aules Foto: YoMo

Aquest dijous tanca les portes el The Youth Mobile Festival, un saló que s'ha celebrat per primera vegada dins de la programació del Mobile World Congress i que té com a objectiu apropar la ciència i la tecnologia a la comunitat educativa, entesa aquesta com el professorat i els alumnes.El YoMo s'ha organitzat amb el programa mSchools , que es dedica a dotar de recursos el professorat perquè adaptin la metodologia d'aprenentatge a la tecnologia actual. "S'ajuda al docent a què faci la transformació digital durant tot l'any", explica ael director d'mSchools, Albert Forn. "El YoMo s'ha pensat perquè durant uns dies vinguin els alumnes a tocar i experimentar amb la ciència i la tecnologia", assenyala.Durant els quatre dies de YoMo han passat un total de 20.000 assistents, 16.000 d'ells joves d'entre 10 i 16 anys. Els estudiants han pogut gaudir d'activitats cientifico-tècniques i de tallers de cuina tecnològica, de càmeres hiperbàriques, de grafitti, de coneixement del grafè, de fotònica, de robòtica, demostracions de realitat virtual, videojocs o programació d'ordinador, entre moltes altres. L'objectiu és que els estudiants es diverteixen i estimulin la seva curiositat per saber com seran les professions futures."Pensem en el big data, la internet de les coses, les ciutats connectades. Aquestes tecnologies estan reclamant des de ja enginyers, matemàtiques, analistes de dates, desenvolupadors de programari, etc. I observem que hi ha hagut una davallada forta d'estudiants en les universitats dedicades a la ciència i tecnologia. Hem de revertir aquesta tendència i YoMo és un lloc per descobrir aquests atractius", afegeix el director de l'mSchools.YoMo ha presentat un programa de 76 conferències on s'ha introduït al professorat en noves maneres d’aplicar la tecnologia mòbil a les aules per millorar el rendiment dels alumnes. D'altra banda, comunitats educatives com Educaweb també han tingut presència en aquesta fira amb l'objectiu de donar recursos educatius al professorat per fer una millor orientació acadèmica i professional entre els seus estudiants.El director de l'mSchools considera que és molt important que els joves que han de triar carrera universitària coneguin les opcions que la tecnologia actual els ofereix. "No hem de tenir por de la transformació digital. Fa 50 anys que està passant però ara la vivim més acceleradament", explica Albert Forn. "Les professions evolucionen molt ràpidament i una persona que va estudiar fa cinc anys, ha de continuar formant-se. Moltes de les feines de futur no les coneixem, però sí que sabem que seran híbrides. Necessitaràs coneixement de diferents àrees per ser competitiu".YoMo és una col·laboració amb Mobile World Capital Barcelona, a través del programa mSchools, una iniciativa que des del 2012 ajuda els alumnes i els docents a integrar les tecnologies mòbils a l’’aula de manera eficaç. mSchools compta amb el suport institucional de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i GSMA (l'organització del MWC).

