El 2 de març del 1974, avui fa 43 anys, el militant del Moviment Ibèric d'Alliberament (MIL) Salvador Puig Antich (Barcelona, 1948) va ser executat al garrot pel règim franquista, després de ser jutjat per un Tribunal Militar i condemnat a la pena capital com a culpable de la mort del sots-inspector de 23 anys Francisco Anguas Barragán a Barcelona.





Un llibre editat fa tres anys, Salvador Puig Antich, cas obert, escrit pel periodista Jordi Panyella, aporta dades que demostren totes les irregularitats del procés i que mostren com Anguas Barragán va rebre trets d'altres policies que van participar en el tiroteig previ a la detenció de Puig Antich.



"El llibre aporta un conjunt de testimonis fins ara inèdits que permeten afirmar sense cap tipus de cautela que el procés contra Puig Antich va ser un muntatge policial de principi a final". Amb aquesta seguretat defensava Panyella el contingut del seu llibre, destinat a ser una peça clau d'una eventual reobertura del cas. Cal recordar que el 2007 es va iniciar tot un procés de revisió que es va tancar en fals el 2011, quan la justícia ho va rebutjar, i que a finals de 2013, el cas es va incloure en el procés que ha investigat la justícia argentina sobre els crims i les desaparicions que van tenir lloc a l'estat espanyol entre 1936 i 1977.



La declaració d'un home ferit a la boca

De fet, en el desenvolupament del cas hi va haver-hi moltes irregularitats, des de la declaració que hauria fet Puig Antich, quan no podia parlar a causa d'un tret a la boca, fins a l'autòpsia del policia mort, feta en dependències policials i no hospitalàries. Així mateix, Panyella aporta el testimoni “definitiu” de la persona “que va mutilar el sumari seguint ordres de la policia”.

“Totes les proves estan documentades, tot és incontestable”, defensa el periodista, que afegeix que un dels testimonis recorda “haver vist documents que li permeten afirmar que el policia mort se'l van carregar els mateixos policies disparant des de fora”.



Coincidint amb el quarantè aniversari de l'execució de Salvador Puig Antich, el director de cinema Lluís Danés va publicar un vídeo recordatori, en el qual apareix l'ex-entrenador del FC Barcelona, Josep Guardiola, llegint la darrera carta que el jove llibertari va escriure des de la presó al seu germà Joaquim, i que podeu veure a sota.



