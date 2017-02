El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el re.iy Felip VI han coincidit aquesta nit en el sopar inaugural del Mobile World Congres (MWC) . que s'ha celebrat al Palau de la Música de Barcelona. En els seus discursos, els dos han evitat el conflicte polític i han parlat estrictament del congrés de telefonia mòbil.Felip VI ha destacat la bona sintonia entre administracions per fer possible, un any més, que Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat acullin el Mobile World Congress (MWC). El monarca ha destacat en la seva intervenció que "el recolzament de tots" fa possible que "aquesta cita de referència mundial" aporti "prestigi, reputació i reconeixement a Barcelona, Catalunya i al conjunt d'Espanya", i que és una bona ocasió perquè els visitants coneguin “el nostre sistemes d'empreses”. En aquest sentit, ha destacat, en català, la "col·laboració "lleial i generosa" entre el Govern, govern espanyol, Ajuntament i GSMA en l'organització del certamen, que en aquesta edició preveu rebre 101.000 assistents.Per la seva banda, Puigdemont ha anunciat un programa d'ensenyament en l'àmbit de la tecnologia, destinat a estimular les "vocacions tecnològiques" entre els joves. També.i ha volgut emfatitzar que la diferència entre les dones i els homes al congrés s'està escurçant. "L'any passat només el 21% de participants al MWC eren dones, aquesta bretxa s'està reduint". I ha reblat: "Catalunya és i serà un agent actiu en el sector tecnològic".

