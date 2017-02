Un home de 53 anys ha mort aquest diumenge a la tarda en accidentar-se amb la moto d'un familiar a les Basses d'Alpicat, al terme municipal de Lleida. Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el 112 ha rebut l'avís del sinistre quan passaven deu minuts de les cinc de la tarda.Segons sembla, la víctima, que anava sense casc, estava provant la motocicleta d'un familiar per la zona quan, per causes que es desconeixen, ha perdut el control del vehicle i ha xocat contra una paret.Fins al lloc s'hi han desplaçat tres ambulàncies del SEM que no han pogut fer res per salvar la vida de l'home. En aquest accident també hi han treballat diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i una dotació dels Bombers de la Generalitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)