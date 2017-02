Jordi Bes

01/01/1970

L'organització estima que aquest any el certamen tindrà un impacte de 465 milions d'euros i generarà 13.213 llocs de treball parcials: les xifres s'incrementen cada any en paral·lel als assistents | Els estudis sobre els beneficis de rebre creuers i tenir la Fórmula 1 mostren que en l'elaboració d'aquestes anàlisis no s'utilitzen les mateixes variables